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Главный тренер "Фламенго": Жуниньо - игрок с большими амбициями

Главный тренер "Фламенго": Жуниньо - игрок с большими амбициями Главный тренер бразильского "Фламенго" Филипе Луис назвал Олавио Жуниньо игроком с большими амбициями.
Футбол
20 января 2025 г. 12:46
Главный тренер Фламенго: Жуниньо - игрок с большими амбициями

Главный тренер бразильского "Фламенго" Филипе Луис назвал Олавио Жуниньо игроком с большими амбициями.

Как сообщает Report со ссылкой на Uol.com, по словам 39-летнего специалиста, нападающий обладает всеми необходимыми игровыми качествами.

"Жуниньо нам очень поможет. Он поднимет уровень команды", - заявил Луис.

Отметим, что "Карабах" заработает от трансфера Жуниньо 5 млн евро. Футболист носил форму агдамского клуба с 2023 года. За это время он провел 80 матчей, забил 42 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Версия на английском языке Flamengo head coach praises Juninho
Версия на азербайджанском языке "Flamenqo"nun baş məşqçisi: "Juninyo ambisiyaları çox olan futbolçudur"

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