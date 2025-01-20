Главный тренер "Фламенго": Жуниньо - игрок с большими амбициями

Главный тренер бразильского "Фламенго" Филипе Луис назвал Олавио Жуниньо игроком с большими амбициями.

Главный тренер бразильского "Фламенго" Филипе Луис назвал Олавио Жуниньо игроком с большими амбициями.

Как сообщает Report со ссылкой на Uol.com, по словам 39-летнего специалиста, нападающий обладает всеми необходимыми игровыми качествами.

"Жуниньо нам очень поможет. Он поднимет уровень команды", - заявил Луис.

Отметим, что "Карабах" заработает от трансфера Жуниньо 5 млн евро. Футболист носил форму агдамского клуба с 2023 года. За это время он провел 80 матчей, забил 42 гола и отдал 4 результативные передачи.