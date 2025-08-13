О нас

Главный тренер "Ференцвароша": Противостояние с "Карабахом" может разочаровать нас

Главный тренер "Ференцвароша": Противостояние с "Карабахом" может разочаровать нас 09:21 Матчи плей-офф Лиги чемпионов с "Карабахом" могут быть разочаровывающими для "Ференцвароша".
Футбол
13 августа 2025 г. 09:42
Главный тренер Ференцвароша: Противостояние с Карабахом может разочаровать нас

Матчи плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха" могут "стать разочаровывающими" для "Ференцвароша".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер венгерской команды Робби Кин в интервью M4 Sport после ответного матча III квалификационного раунда, в котором его подопечные дома обыграли болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0.

"Нужно наслаждаться этими моментами. Потому что следующий матч может быть для нас разочаровывающим. Я думаю, команда заслуживает этой радости. Особенно за игру во втором тайме. Но я также должен отметить болельщиков. Мы чувствовали их поддержку".

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч с "Ференцварошом" на выезде 19 августа, а ответный матч - дома 27 августа.

Версия на азербайджанском языке "Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyunlar bizim üçün məyusedici ola bilər"

