Главный тренер "Ференцвароша": Противостояние с "Карабахом" может разочаровать нас

Матчи плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха" могут "стать разочаровывающими" для "Ференцвароша".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер венгерской команды Робби Кин в интервью M4 Sport после ответного матча III квалификационного раунда, в котором его подопечные дома обыграли болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0.

"Нужно наслаждаться этими моментами. Потому что следующий матч может быть для нас разочаровывающим. Я думаю, команда заслуживает этой радости. Особенно за игру во втором тайме. Но я также должен отметить болельщиков. Мы чувствовали их поддержку".

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч с "Ференцварошом" на выезде 19 августа, а ответный матч - дома 27 августа.