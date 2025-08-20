О нас

Главный тренер "Ференцвароша": "Карабах" думает, что решил судьбу противостояния"

Футбол
20 августа 2025 г. 02:16
Главный тренер Ференцвароша: Карабах думает, что решил судьбу противостояния

Как передает Report, об этом заявил главный тренер венгерского клуба Робби Кин на пресс-конференции после первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Ирландский специалист отметил, что поражение в Будапеште станет для его команды дополнительной мотивацией:

"Соперник после первого матча думает, что решил судьбу противостояния. Для нас это будет особая мотивация. В Баку мы обязаны сыграть лучше. В футболе возможно всё. Мы способны справиться с этой сложной задачей", — сказал он.

Напомним, что в первом матче в Будапеште "Карабах" одержал победу над "Ференцварошем" со счетом 3:1.

Версия на азербайджанском языке "Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ" ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür"

