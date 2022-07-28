Главный тренер "Цюриха": Немного везения, и победа была бы нашей

"Немного везения, и победа была бы нашей".

"Немного везения, и победа была бы нашей".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Цюриха" Франко Фода, комментируя ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Карабахом" в Швейцарии.

56-летний специалист отметил, что первый гол они пропустили из-за плохой игры в защите: "Мы сказали игрокам, чтобы они были осторожны в таких ситуациях. Нельзя так легко пропускать голы. Мы должны были действовать лучше. После основного времени матча все складывалось в нашу пользу. Но радость длилась недолго. Мы потеряли мяч и соперник перешел в контратаку".

Фода сказал, что он разочарован результатом: "Это так непростительно, что мы потеряли гол в дополнительное время".

Отметим, что "Карабах", обыгравший "Цюрих" в Баку со счетом 3:2, на выезде сыграл вничью со швейцарским клубом со счетом 2:2. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Карабах" встретится с венгерским клубом "Ференцварош".