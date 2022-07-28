О нас

Главный тренер "Цюриха": Немного везения, и победа была бы нашей

Главный тренер "Цюриха": Немного везения, и победа была бы нашей "Немного везения, и победа была бы нашей".
Футбол
28 июля 2022 г. 09:39
Главный тренер Цюриха: Немного везения, и победа была бы нашей

"Немного везения, и победа была бы нашей".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Цюриха" Франко Фода, комментируя ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Карабахом" в Швейцарии.

56-летний специалист отметил, что первый гол они пропустили из-за плохой игры в защите: "Мы сказали игрокам, чтобы они были осторожны в таких ситуациях. Нельзя так легко пропускать голы. Мы должны были действовать лучше. После основного времени матча все складывалось в нашу пользу. Но радость длилась недолго. Мы потеряли мяч и соперник перешел в контратаку".

Фода сказал, что он разочарован результатом: "Это так непростительно, что мы потеряли гол в дополнительное время".

Отметим, что "Карабах", обыгравший "Цюрих" в Баку со счетом 3:2, на выезде сыграл вничью со швейцарским клубом со счетом 2:2. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Карабах" встретится с венгерским клубом "Ференцварош".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Sürix"in baş məşqçisi: "Bir az bəxtimiz gətirsəydi, qalib gələrdik"

Другие новости из категории

Лига чемпионов: Карабах вошел в первую тройку по количеству забитых голов
Лига чемпионов: "Карабах" вошел в первую тройку по количеству забитых голов
28 июля 2022 г. 10:08
Защитник «Баварии» перешел в «Кристал Пэлас»
Защитник «Баварии» перешел в «Кристал Пэлас»
28 июля 2022 г. 08:35
УЕФА опробует стоячие места на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции
УЕФА опробует стоячие места на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции
28 июля 2022 г. 07:30
«Бордо» сыграет в Лиге 2 в новом сезоне
«Бордо» сыграет в Лиге 2 в новом сезоне
28 июля 2022 г. 04:27
Германия сыграет с Англией в финале женского чемпионата Европы
Германия сыграет с Англией в финале женского чемпионата Европы
28 июля 2022 г. 02:06
Гурбан Гурбанов: Поздравляю всех азербайджанцев
Гурбан Гурбанов: Поздравляю всех азербайджанцев
28 июля 2022 г. 01:23
Президент ФИФА поздравил Карабах.
Президент ФИФА поздравил "Карабах".
28 июля 2022 г. 00:30
Стал известен соперник «Карабаха» в III квалификационном раунде Лиги Чемпионов
Стал известен соперник «Карабаха» в III квалификационном раунде Лиги Чемпионов
28 июля 2022 г. 00:26
Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
28 июля 2022 г. 00:08
«Карабах» обеспечил себе попадание в группу Лиги конференций
«Карабах» обеспечил себе попадание в группу Лиги конференций
27 июля 2022 г. 23:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi