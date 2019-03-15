Главный тренер "Челси": Я буду счастлив быть на финале в Баку

Главный тренер английского клуба "Челси" Маурицио Сарри назвал команду, с которой хотел бы встретиться в финальной игре Лиги Европы, которая состоится в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, об этом 60-летний специалист сказал после выездной игры 1/8 финала против украинского "Динамо", который они обыграли со счетом 5:0. Он сказал, что не хотел бы встречаться со своей бывшей командой, итальянской "Наполи", до финального матча.

Итальянский главный тренер сказал, что предпочитает встретиться с неаполитанским представителем в финале: "Я буду рад быть на этом финале. Я был бы доволен, если бы и "Наполи" оказалась в решающей встрече".

Отметим, что финальная игра Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Жеребьевка 1/4 финала состоится сегодня в 16:00 по бакинскому времени. Маурицио Сарри руководил "Наполи" в 2015-2018 годы.