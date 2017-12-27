Главный тренер "Челси" во время пресс-конференции поднял бокал шампанского - ВИДЕО

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте во время пресс-конференции после победы над "Брайтон энд Хоув Альбион" в 20-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) поднял бокал шампанского. Как сообщает Report итальянский специалист поздравил журналистов с Рождеством.

"С Рождеством! Оно было вчера, конечно. Желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества. Нового года? Нет, у нас ещё матч со "Стоук Сити". Но я сделаю это снова, если мы победим!" — сказал тренер, после чего отпил из своего бокала.

Отметим, что в Лиге Чемпионов "Челси" играл в одной группе с "Карабахом" и как обладатель второго места в группе вышел в 1/8 финала. На очередном этапе соперником команды будет испанская "Барселона".