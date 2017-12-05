Главный тренер "Челси": "Карабах" также не стоит забывать

© Report/ Firi Salim

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Лига Чемпионов - это грандиозный турнир и соревнование, где каждая команда старается выйти в очередной этап".

Как сообщает Report, об этом главный тренер английского клуба "Челси" Антонио Конте сказал до матча на домашнем поле с испанским "Атлетико" в VI туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Итальянский специалист отметил, что команда попала в очень сложную группу. По его словам, если мадридская команда не выйдет из группы, то это будет сюрпризом: "Мы получили место в сложной группе. В ней играют "Челси", "Атлетико", "Рома", и "Карабах" также не стоит забывать. "Атлетико" потерял очки в обоих матчах с "Карабахом". "Роме" также было сложно в матче с ними. "Атлетико" в недалеком прошлом дважды играл в финале Лиги Чемпионов. Невыход мадридской команды из группы будет сюрпризом. Но, повторяю, выйти из этой группы нелегко".

Отметим, что выход "Атлетико" в 1/8 финала также зависит от "Карабаха". Мадридцы должны надеяться на свою победу над "Челси" и победу агдамского клуба в Италии над "Ромой".

Оба матча состоятся сегодня и начнутся в 23:45 по бакинскому времени.