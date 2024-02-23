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Главный тренер "Браги": Наши ошибки решили исход противостояния

Главный тренер "Браги": Наши ошибки решили исход противостояния "Наши ошибки решили исход противостояния".
Футбол
23 февраля 2024 г. 01:13
Главный тренер Браги: Наши ошибки решили исход противостояния

"Наши ошибки решили исход противостояния".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер португальской "Браги" Артур Жорже после ответного стыкового матча Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха" в Баку (3:2, первая игра - 2:4).

"В первой игре был зафиксирован отрицательный результат. Нам нужна была победа, чтобы изменить ход встречи. Сравняли счет за 90 минут игры. Команда хорошо работала, боролась. Допустили некоторые ошибки. Этого не должно было быть. Наши ошибки решили исход противостояния", - сказал Жорже.

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Версия на азербайджанском языке “Braqa”nın baş məşqçisi: “Səhvlərimiz cütün taleyini həll etdi”

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