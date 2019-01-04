Главный тренер "Бенфики" отправлен в отставку

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Бенфика" объявила об отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, португальский специалист был уволен со своей должности в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне.

Витория возглавлял "Бенфику" с 2015 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Португалии в сезоне-2015/16, а также стала обладателем Суперкубка страны летом 2016 года. После 15 туров нынешнего сезона "Бенфика" занимает четвёртое место в турнирной таблице португальской Примейры.