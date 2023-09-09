Главный тренер Бельгии: Могли сыграть и получше

"Наше выступление было не особо хорошим. Могли сыграть и получше".

"Наше выступление было не особо хорошим. Могли сыграть и получше".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско после победы в матче группы F отбора на ЕВРО-2024 над командой Азербайджана в Баку (1:0).

"Счастливы, что победили. В первом тайме столкнулись со многими проблемами. В таких матчах важно забить и второй мяч. Должны были забивать еще как в первом, так и во втором тайме. После этого надежд у соперника стало бы меньше. Я и вчера говорил, многим кажется, что нам будет легко. Состояние поля было нехорошим, а сборная Азербайджана умеет играть в футбол. Испытывали трудности с дальними передачами. И вратарь наш совершил сейвы", - отметил наставник бельгийцев.