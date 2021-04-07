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Главный тренер "Баварии" может покинуть команду

Главный тренер "Баварии" может покинуть команду Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик может покинуть команду.
Футбол
7 апреля 2021 г. 20:27
Главный тренер Баварии может покинуть команду

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик может покинуть команду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sport Bild.

По данным источника, специалист проинформировал руководство, что он недоволен ситуацией в клубе и рассмотрит вопрос со своим будущим летом. У тренера не лучшие отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. У них разные взгляды на комплектование состава и трансферы.

56-летний Флик в качестве главного тренера "Баварии" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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