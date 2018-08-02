Главный тренер БАТЭ: "Карабах" - серьезный соперник

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ "Чтобы не обманывать ни себя, ни турнир до матча в Хельсинки далеко не заглядывали, потому заранее детальное изучение возможного соперника не проводили. Уверен, "Карабах" - серьезный соперник".

Об этом Report заявил главный тренер команды-соперника "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА - белорусского клуба БАТЭ Алексей Бага.

Он отметил, что они будут изучать соперника в короткие сроки: "Знаю, в прошлом году "Карабах" играл в групповом турнире Лиги чемпионов. Наверняка, в Баку мы столкнемся с непростым антуражем, будет много местных болельщиков. А подготовку к матчам с азербайджанским клубом можно считать мы начали с финальным свистком бельгийского судьи в Хельсинки. Времени на раскачивание нет. Первый матч предстоит сыграть в гостях… Воспринимаем это как факт. Будем изучать соперника и, отталкиваясь от полученной информации, решать, как строить игру".

Отметим, что во II квалификационном раунде "Карабах" одержал победу над албанским клубом "Кукеси", БАТЭ победил представляющую Финляндию команду "ХИК". Первый матч между командами пройдет 7 августа в Баку, ответная встреча состоится 14 числа в Борисове.