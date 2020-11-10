Главный тренер "Барселоны" прибег к необычному способу

Тренерский штаб «Барселоны» изменил схему расположения мест футболистов в раздевалке.

Тренерский штаб "Барселоны" изменил схему расположения мест футболистов в раздевалке.

Как сообщает Report со ссылкой на издательство AS, главный тренер каталонцев Роналд Куман лично участвовал в построении новой схемы, чтобы создать хорошую и профессиональную атмосферу в коллективе. При этом рассадка сделана таким образом, чтобы молодые футболисты сидели с более опытными игроками.

Капитан сине-гранатовых Лионель Месси получил место в центре раздевалки. Он будет располагаться между вратарем Марком-Андре тер Штегеном и нападающим Франсишку Тринканом. Аргентинец сможет видеть всех партнеров по команде и следить за ними.