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Главный тренер "Барселоны" прибег к необычному способу

Главный тренер "Барселоны" прибег к необычному способу Тренерский штаб «Барселоны» изменил схему расположения мест футболистов в раздевалке.
Футбол
10 ноября 2020 г. 19:27
Главный тренер Барселоны прибег к необычному способу
Роналд Куман

Тренерский штаб "Барселоны" изменил схему расположения мест футболистов в раздевалке.

Как сообщает Report со ссылкой на издательство AS, главный тренер каталонцев Роналд Куман лично участвовал в построении новой схемы, чтобы создать хорошую и профессиональную атмосферу в коллективе. При этом рассадка сделана таким образом, чтобы молодые футболисты сидели с более опытными игроками.

Капитан сине-гранатовых Лионель Месси получил место в центре раздевалки. Он будет располагаться между вратарем Марком-Андре тер Штегеном и нападающим Франсишку Тринканом. Аргентинец сможет видеть всех партнеров по команде и следить за ними.

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