Главный тренер "Барселоны" оскорбил журналиста

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Барселона" Луис Энрике после поражения от "Валенсии" со счетом 1:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании грубо ответил на вопрос журналиста.

Как сообщает Report, на пресс-конференции корреспондент Dario Gol Виктор Мало спросил, чем объясняется функциональный спад команды в середине апреля.

На это Энрике, усмехнувшись, ответил: "Как твоя фамилия? Мало? Все правильно". Слово Malo на испанском языке означает "плохой".

Отметим, что "Барселона" в течение долгого времени лидировала с большим отрывом в чемпионате Испании. Каталонцы по-прежнему занимают первое место, однако обгоняют "Атлетико" лишь по дополнительным показателям. А "Реал", занимающий третье место, отстает лишь на одно очко.