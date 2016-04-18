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    Главный тренер "Барселоны" оскорбил журналиста

    Луис Энрике ответил на вопрос в грубой форме

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Барселона" Луис Энрике после поражения от "Валенсии" со счетом 1:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании грубо ответил на вопрос журналиста.

    Как сообщает Report, на пресс-конференции корреспондент Dario Gol Виктор Мало спросил, чем объясняется функциональный спад команды в середине апреля.

    На это Энрике, усмехнувшись, ответил: "Как твоя фамилия? Мало? Все правильно". Слово Malo на испанском языке означает "плохой".

    Отметим, что "Барселона" в течение долгого времени лидировала с большим отрывом в чемпионате Испании. Каталонцы по-прежнему занимают первое место, однако обгоняют "Атлетико" лишь по дополнительным показателям. А "Реал", занимающий третье место, отстает лишь на одно очко.

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