​Главный тренер азербайджанского клуба проходит стажировку в Португалии

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба AZAL Тарлан Ахмедов отправился в лагерь клуба "Пасуш де Феррейра" . Как сообщает Report, 44-летний специалист отправился в Португалию на стажировку, согласно условиям тренерской лицензии категории PRO.

Т.Ахмедов уже встретился с главным тренером Паулу Фонсека и тренерским корпусом клуба "Пасуш де Феррейра". Азербайджанский тренер побывал в музее клуба и проследил за тренировками основного и дублирующего составов клуба. Он также ознакомился с работой академии клуба.

Сегодня Т.Ахмедов будет следить на стадионе за матчем между командами "Пасуш де Феррейра", находящимся на 8 месте турнирной таблицы, и "Белененсеш".

Отметим, что Тарлан Ахмедов 3 марта вернется на родину и будет возглавлять свою команду в матче 1/4 финала кубка страны против "Нефтчи".