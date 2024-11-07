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Главный тренер азербайджанского клуба дисквалифицирован на 5 матчей

Главный тренер азербайджанского клуба дисквалифицирован на 5 матчей Главный тренер футбольного клуба "Агдаш", выступающего во II Лиге Азербайджана, Руслан Гусейнов дисквалифицирован на 5 матчей.
Футбол
7 ноября 2024 г. 15:31
Главный тренер азербайджанского клуба дисквалифицирован на 5 матчей

Главный тренер футбольного клуба "Агдаш" (выступает во II Лиге Азербайджана) Руслан Гусейнов дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на сумму 400 манат.

Как сообщает Report, такое решение принято Дисциплинарным комитетом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Причиной дисквалификации и штрафа стало оскорбление Гусейновым главного судьи матча против "Физули" в IX туре II Лиги.

АФФА также дисквалифицировала на 3 матча футболиста команды U-17 "Сабаил" Али Гулиева из-за оскорбления им соперника на 87-й минуте в игре с "Сабахом" 5 ноября и удаление с поля после получения красной карточки.

В том же матче футболист "Сабаха" Акиф Аллахвердиев получил красную карточку за аналогичное нарушение. Он дисквалифицирован на 4 игры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan klubunun baş məşqçisi 5 oyunluq cəzalandırılıb 

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