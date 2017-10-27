Главный тренер "Атлетико" решил скрыть команду от "Карабаха"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне решил скрыть команду от "Карабаха", который клуб примет 31 октября в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Как сообщает Report со ссылкой на AS, 47-летний специалист решил не выводить команду на тренировку перед игрой на стадион "Метрополитано", где состоится матч.

Мадридский представитель осуществит последний подготовительный процесс 30 октября (в 23:30 по бакинскому времени) на прежнем стадионе "Висенте Кальдерон". Однако на вопросы журналистов перед игрой главный тренер ответит на стадионе "Метрополитано". Более того, последняя тренировка "Карабах" и пресс-конференция главного тренера агдамского представителя Гурбана Губанова также состоится на этой арене.

В последний раз "Атлетико" на "Висенте Кальдерон" встретился в прошлом сезоне в матче Ла Лиги 20 мая с "Атлетик".

Отметим, что и "Карабах" в большинстве домашних игр еврокубков последнюю тренировку проводит не на стадионе, где запланирован матч, а на свей тренировочной базе. Первые 15 предигорных тренировок бывают открытыми.