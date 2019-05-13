Главный тренер "Арсенала": Я не осведомлен о проблемах между Азербайджаном и Арменией

Главный тренер английского клуба "Арсенал" Унай Эмери прокомментировал, насколько представляется возможным участие игрока команды Хенриха Мхитаряна в организуемом в Баку финальном матче Лиги Европы.

Как сообщает Report, испанский специалист назвал это политическим вопросом и заявил, что не осведомлен о проблемах между Азербайджаном и Арменией.

Однако он отметил, что они сделают все возможное для участия Мхитаряна в решающей встрече: "Сегодня Мхитарян выступил хорошо. Мы готовы сделать все, что в наших руках, чтобы Хенрих играл в финале. Однако я действительно не осведомлен, насколько это возможно из-за политических проблем и в чем проблема между двумя странами. Это не зависящий от меня вопрос, и я не очень хорошо знаю путь решения. Тем не менее, мы желаем участия Мхитаряна в финале и сделаем все возможное, чтобы он был в Баку".

Отметим, что "Арсенал" 29 мая встретится с "Челси" на финальном матче на Бакинском олимпийском стадионе.