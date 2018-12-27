Главный тренер "Арсенала" извинился за инцидент с брошенной в фаната бутылкой

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери извинился за то, что пнул бутылку с водой в фаната во время матча с "Брайтон энд Хоув Альбион".

Как сообщает Report, по ходу матча Эмери ударил ногой по бутылке, и та полетела в болельщика "Брайтона", после чего испанец сразу же извинился перед фанатом и пожал руку пострадавшему.

По словам Эмери, он пнул бутылку в расстроенных чувствах из-за одного из моментов на последних минутах матча: "Удар не был сильным, но бутылка задела одного болельщика. Я сразу перед всеми извинился.

Я хотел лучше контролировать позиции игроков на поле, однако после перерыва у нас не получилось воплотить свои идеи. Во втором тайме мы создали меньше моментов".

Напомним, что встреча между командами завершилась ничьей - 1:1.