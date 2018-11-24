Главный тренер "Арсенал": У нас есть игры с "Карабахом" и "Ворксла"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Я радуюсь, что команда набрала много очков и многие игроки забили гол. Но мы и в защите должны играть лучше. Мы не должны давать соперникам много возможностей для завоевания больших очков".

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, об этом сказал главный тренер английского "Арсенала" Унай Эмери на пресс-конференции до игры с "Борнмутом" в XIII туре Премьер-лиги.

48-летний специалист подчеркнул, что команда сейчас выступает неплохо: "Очень хорошо, что мы не проиграли в 16 играх. Но в последних трех играх мы сыграли вничью. Это совсем не хорошо. Чтобы стать ближе к первой "четверке" мы должны начать снова побеждать".

Испанский тренер коснулся и Лиги Европы УЕФА: "В турнире мы заработали пропуск на очередной этап. Но мы хотим завершить тур на первой ступени. У нас есть игры с "Карабахом" и "Ворксла"".

В завершение У.Эмери сообщил о плотном графике к концу года: "В Кубке лиги Англии мы встретимся с "Тоттенхэмом". Однако сейчас для нас важна Премьер-лига. Есть много матчей, и мы сделаем изменения. Многим игрокам мы дадим шанс помочь команде".

Отметим, что "Арсенал" победил "Карабах" со счетом 3:0 на матче в Баку. Эти команды встретятся в Лондоне 13 декабря.