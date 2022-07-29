Главный тренер "Ариса": Мы проиграли этот раунд еще в первой игре

"Поздравляю "Нефтчи" и желаю ему успехов. В первом матче мы не смогли реализовать 100-процентные моменты и проиграли этот раунд еще в той игре".

"Поздравляю "Нефтчи" и желаю ему успехов. В первом матче мы не смогли реализовать 100-процентные моменты и проиграли этот раунд еще в той игре".

Как передает Report , об этом сказал главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский после ответного матча с "Нефтчи" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

34-летний специалист заявил, что его подопечные допустили банальные ошибки.

"Мы не смогли найти свою игру после красной карточки. Сегодня нам было сложнее, потому что играли перед болельщиками "Нефтчи". Возможно, нам придется подождать год, чтобы в следующий раз сыграть в еврокубках. После победы со счетом 2:0 в первой игре игроки могли быть несколько расслабленными, но я знал, что нам будет трудно в Баку", - добавил он.

Напомним, что по итогам двух игр "Нефтчи" одолел "Ариса" со счетом 3:2 и вышел в III квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Рапид" (Вена, Австрия) – "Лехия" (Гданьск, Польша).