Главный тренер "Ариса": Мы не боимся "Нефтчи"

"Завтра нас ждет сложная игра. Мы прошли очень хорошую подготовку".

"Завтра нас ждет сложная игра. Мы прошли очень хорошую подготовку".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер кипрского клуба "Арис" Алексей Шпилевский на пресс-конференции перед первой игрой второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Нефтчи".

Специалист из Беларуси отметил, что "черно-белые" - хорошая команда: "У "Нефтчи" достаточно еврокубкового опыта. Но это не значит, что мы боимся соперника. Будем бороться до конца. Мы уважаем соперника, но не боимся его".

Отметим, что встреча, которая состоится 21 июля на "АЕК Арене", начнется в 21:30 по бакинскому времени.