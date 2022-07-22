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Главный тренер "Ариса": Мы могли бы забить больше голов "Нефтчи"

Главный тренер "Ариса": Мы могли бы забить больше голов "Нефтчи" "Мы могли бы забить больше голов в этом матче. Мы одержали заслуженную победу".
Футбол
22 июля 2022 г. 03:41
Главный тренер Ариса: Мы могли бы забить больше голов Нефтчи

"Мы могли бы забить больше голов в этом матче. Мы одержали заслуженную победу".

Как сообщает Report, об этом рассказал главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский на пресс-конференции по итогам первой игры II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в которой они одержали победу над "Нефтчи" со счетом 2:0.

34-летний специалист поблагодарил фанатов за поддержку: "Будем готовиться к ответному матчу в Баку. Я хочу увидеть этот город. Я знаю, что там очень красиво".

Отметим, что ответная встреча состоится через неделю в Баку.

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Версия на азербайджанском языке "Aris"in baş məşqçisi: "Neftçi"yə daha çox qol vura bilərdik"

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