Главный тренер "Ариса": Мы могли бы забить больше голов "Нефтчи"

"Мы могли бы забить больше голов в этом матче. Мы одержали заслуженную победу".

"Мы могли бы забить больше голов в этом матче. Мы одержали заслуженную победу".

Как сообщает Report, об этом рассказал главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский на пресс-конференции по итогам первой игры II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в которой они одержали победу над "Нефтчи" со счетом 2:0.

34-летний специалист поблагодарил фанатов за поддержку: "Будем готовиться к ответному матчу в Баку. Я хочу увидеть этот город. Я знаю, что там очень красиво".

Отметим, что ответная встреча состоится через неделю в Баку.