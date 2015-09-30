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    ​Главный тренер "Андерлехт": Игра с "Карабахом" будет сложной

    Мы сделаем все, чтобы одержать победу

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Игра с "Карабахом" будет сложной. Мы сделаем все, чтобы одержать победу".

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер бельгийского "Андерлехт" Бесник Хаси на пресс-конференции, прошедшей перед групповым этапом Лиги Европы с "Карабахом".

    Опытный специалист обещал поддержать игроков на поле: "Я верю в своих футболистов и оказываю им моральную поддержку".

    Затем Бесник Хаси ответил на вопросы журналистов.

    - Вы перейдете в атаку в первые же минуты игры, или застанете противника врасплох?

    - Соперник также борется за победу. Для этого мы будем бороться на поле и сделаем все возможное для победы.

    - Над чем Вы работали, готовясь к игре?

    - Мы работали и работаем над реализацией гола, тренируем молодых футболистов.

    - Что Вы можете сказать о Рейнальдо в "Карабахе"?

    - Рейнальдо достиг больших продвижений. Я знаю, что он хороший игрок.

    - Не трудно ли Вам из-за разницы во времени?

    - Мы готовимся здесь так же, как и в Бельгии. Для нас это не имеет никакого значения. 

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