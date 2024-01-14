О нас

Главный тренер "Аль-Иттихада" отстранил Бензема от тренировок с командой

Главный тренер "Аль-Иттихада" отстранил Бензема от тренировок с командой Французский нападающий Карим Бензема отстранен от тренировок и не примет участия в предстоящем тренировочном сборе футбольного клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.
Футбол
14 января 2024 г. 02:48
Главный тренер Аль-Иттихада отстранил Бензема от тренировок с командой

Французский нападающий Карим Бензема отстранен от тренировок и не примет участия в предстоящем тренировочном сборе футбольного клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на испанскую газету Marca, данное решение было принято после того, как игрок не прибыл в расположение команды в пятницу. В воскресенье "Аль-Иттихад" отправится в Дубай, где будет готовиться к возобновлению сезона.

Издание также отмечает, что Бензема пропустил три тренировки команды в конце декабря до начала перерыва, связанного с рождественскими праздниками. Главным тренером "Аль-Иттихада" является аргентинец Марсело Гальярдо, который возглавил команду в ноябре.

Бензема 36 лет, он перешел в "Аль-Иттихад" летом 2023 года. Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский "Реал", в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча" в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
10 января 2024 г. 21:38
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
10 января 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi