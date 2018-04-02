Главный тренер африканского клуба о футболисте, которым заинтересовался "Карабах"

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер южноафриканского клуба "Мамелоди Сандаунз" Питсо Масимане рассказал о состоянии футболиста Хамы Биллиата, которого хочет включить в состав "Карабах".

Как сообщает Report, 53-летний специалист изъявил желание сохранить в команде нападающего. Он напомнил, что срок завершения контракта Биллиата истекает 30 июня:

"Для сохранения игрока в команде клуб предпринимает бесчисленные попытки. До сих пор не достигнуто соглашение. Пока ничего не изменилось".

Отметим, что менеджер Хама Биллиата сказал, что переговоры футболиста с "Карабахом" продолжаются. 28-летним нападающим интересуется ряд клубов его страны, а также "Лос-Анджелес Гэлакси" из США.