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Главный тренер "Абердина": Мы сделаем все возможное в матче против "Карабаха"

Главный тренер "Абердина": Мы сделаем все возможное в матче против "Карабаха" Все внимание "Абердина" на этом этапе направлено на победу в матче с "Карабахом"
Футбол
25 августа 2021 г. 21:38
Главный тренер Абердина: Мы сделаем все возможное в матче против Карабаха
Стивен Гласс

Все внимание "Абердина" на этом этапе направлено на победу в матче с "Карабахом".

Как сообщает Report, об этом главный тренер шотландского "Абердина" Стивен Гласс заявил на пресс-конференции перед ответным матчем против "Карабаха" в рамках этапа плей-офф Лиги чемпионов.

45-летний специалист заявил, что его подопечные постараются одержать победу: "Мы взволнованы и с нетерпением ждем игры. Я думаю, что завтра будет особый день. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь цели".

Матч "Абердин" - "Карабах" состоится 26 августа в 22:45 по бакинскому времени. В первой встрече агдамцы одержали победу со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке "Aberdin"in baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyunda əlimizdən gələni edəcəyik"

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