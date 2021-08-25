Главный тренер "Абердина": Мы сделаем все возможное в матче против "Карабаха"

Все внимание "Абердина" на этом этапе направлено на победу в матче с "Карабахом"

Все внимание "Абердина" на этом этапе направлено на победу в матче с "Карабахом".

Как сообщает Report, об этом главный тренер шотландского "Абердина" Стивен Гласс заявил на пресс-конференции перед ответным матчем против "Карабаха" в рамках этапа плей-офф Лиги чемпионов.

45-летний специалист заявил, что его подопечные постараются одержать победу: "Мы взволнованы и с нетерпением ждем игры. Я думаю, что завтра будет особый день. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь цели".

Матч "Абердин" - "Карабах" состоится 26 августа в 22:45 по бакинскому времени. В первой встрече агдамцы одержали победу со счетом 1:0.