Главные тренеры двух футбольных сборных Азербайджана отправлены в отставку

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании АФФА генеральный секретарь Эльхан Мамедов встретился с главным тренером сборной Азербайджана, сформированной из 19-летних футболистов, Тебризом Гасановым и главным тренером сборной Азербайджана, сформированной из 17-летних футболистов, Мирбагиром Исаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, Тебриз Гасанов представил отчет в связи с выступлением U-19, а Мирбагир Исаев - U-17 в предварительном отборочном этапе чемпионата Европы.

После представления отчетов было принято решение о расторжении договоров обоих главных тренеров на основе взаимного согласия.

Назначения на пост главных тренеров сборных Азербайджана U-19 и U-17 будут определены до конца года.