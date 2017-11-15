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    Главные тренеры двух футбольных сборных Азербайджана отправлены в отставку

    Контракты Тебриза Гасанова и Мирбагира Исаева расторгнуты на основе взаимного согласия

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании АФФА генеральный секретарь Эльхан Мамедов встретился с главным тренером сборной Азербайджана, сформированной из 19-летних футболистов, Тебризом Гасановым и главным тренером сборной Азербайджана, сформированной из 17-летних футболистов, Мирбагиром Исаевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, Тебриз Гасанов представил отчет в связи с выступлением U-19, а Мирбагир Исаев -  U-17 в предварительном отборочном этапе чемпионата Европы.

    После представления отчетов было принято решение о расторжении договоров обоих главных тренеров на основе взаимного согласия.

    Назначения на пост главных тренеров сборных Азербайджана U-19 и U-17 будут определены до конца года.

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