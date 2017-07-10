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    Главному тренеру "Карабаха" Гурбану Гурбанову подарили вино

    Подарок преподнес посетивший Баку сотрудник сайта georgiaonline.ge

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Главному тренеру "Карабаха" Гурбану Гурбанову в качестве подарка преподнесли вино. 

    Как сообщает Report, это произошло на пресс-конференции, организованной до первого матча с грузинским "Самтредиа" во II квалификационном раунде Лиги чемпионов. 

    Приехавший из Грузии в Баку сотрудник сайта georgiaonline.ge Тенгиз Пачкориа поприветствовал 45-летнего Гурбана Гурбанова на азербайджанском языке и преподнес свой подарок. Однако, вино принял пресс-секретарь агдамского клуба Нурлан Ибрагимов. 

    Поблагодарив иностранного журналиста, Г.Гурбанов сказал, что является верующим и не употребляет вино. Он заявил, что уважает грузинский народ. 

    Отметим, что предстоящий 11 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч между "Карабахом" и "Самтредиа" начнется в 21:00. 

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