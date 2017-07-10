Главному тренеру "Карабаха" Гурбану Гурбанову подарили вино

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Главному тренеру "Карабаха" Гурбану Гурбанову в качестве подарка преподнесли вино.

Как сообщает Report, это произошло на пресс-конференции, организованной до первого матча с грузинским "Самтредиа" во II квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Приехавший из Грузии в Баку сотрудник сайта georgiaonline.ge Тенгиз Пачкориа поприветствовал 45-летнего Гурбана Гурбанова на азербайджанском языке и преподнес свой подарок. Однако, вино принял пресс-секретарь агдамского клуба Нурлан Ибрагимов.

Поблагодарив иностранного журналиста, Г.Гурбанов сказал, что является верующим и не употребляет вино. Он заявил, что уважает грузинский народ.

Отметим, что предстоящий 11 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч между "Карабахом" и "Самтредиа" начнется в 21:00.