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    Главного тренера сборной Армении отправили в отставку

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян отправлен в отставку.

    Как сообщает Report, решение было принято в ходе встречи с президентом Федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном. 

    На встрече было подчеркнуто, что до Лиги наций осталось мало времени и необходимо сделать изменения в сборной. При этом Петросян заявил о том, что подает в отставку. Его отставка была принята.

    Имя нового главного тренера будет обнародовано в ближайшие дни. 

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