Главного тренера сборной Армении отправили в отставку

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян отправлен в отставку.

Как сообщает Report, решение было принято в ходе встречи с президентом Федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном.

На встрече было подчеркнуто, что до Лиги наций осталось мало времени и необходимо сделать изменения в сборной. При этом Петросян заявил о том, что подает в отставку. Его отставка была принята.

Имя нового главного тренера будет обнародовано в ближайшие дни.