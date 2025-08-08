О нас

Главного тренера "Барселоны" дисквалифицировали на один матч

Футбол
8 августа 2025 г. 20:56
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал на один матч еврокубков главного тренера испанской "Барселоны" Ханс-Дитера Флика.

Как передает Report со ссылкой на Marca, немец нарушил нормы поведения после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против итальянского "Интера" (3:4), который прошел 6 мая.

Также ему назначен штраф в размере 20 тысяч евро. Аналогичное наказание получил его помощник Маркус Зорг.

Помимо этого, клуб должен будет выплатить 5250 евро за бросание болельщиками предметов и 2500 евро за использование пиротехники.

Отметим, что "Барселона" по итогам прошлого сезона стала чемпионом Испании и напрямую прошла в основной этап Лиги чемпионов.

