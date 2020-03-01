​Главный тренер "Зиря": У команды большие проблемы

Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Заур Гашымов провел пресс-конференцию после поражения от "Габалы" со счетом 1:2 в рамках XIX тура азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, сначала наставник поделился своим мнением о встрече:

- Мы хотели одержать домашнюю победу и улучшить свое положение в турнирной таблице. Игра шла по нашему плану, мы забили гол, но затем не смогли воспользоваться своими шансами. Затем ход матча поменялся. К сожалению, в этом туре не смогли добиться желаемого.

- В обоих пропущенных голах была ошибка Орхана Садыглы...

- Об этом говорят уже несколько матчей. Чуть ли ни каждый удар в наши ворота завершается голом. Из-за лимита на легионеров я вынужден ставить Орхана в ворота.

- С чем была связана пассивность ваших игроков во втором тайме?

- У нас было несколько атак. Ведя в счете, команда волей-неволей отходит назад.

- У вас не было распасовщика в центре поля. В отсутствие Джавида Гусейнова некому выполнять эту работу?

- У команды большие проблемы. Джавид дисквалифицирован, у Теллура травма. Мы даже при желании не сможем усилить игру из резерва. Футболисты в центре больше играли в обороне, поэтому мы затруднялись держать мяч в центре поля.