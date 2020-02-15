​Главный тренер "Зиря": К сожалению, мы сдались без боя

"Говорить тут не о чем. Плохо, что мы проиграли дома с крупным счетом. К сожалению, сдались без борьбы. Это самая большая проблема. Если взглянуть на турнирную таблицу, то на данный момент мы на 5-ом месте, и будем играть в полуфинале кубка. Сдаваться не намерены".

Как передает Report, об этом главный тренер футбольного клуба "Зиря" Заур Гашымов сказал на пресс-конференции после домашнего поражения от "Карабаха" со счетом 0:6 в рамках XVII тура Азербайджанской премьер-лиги.

По мнению 39-летнего специалиста, основная проблема заключается в том, что игроки команды получили три красные карточки за последние два матча: "Наверное, желание победить велико. Мы на такой позиции, что каждый шаг можем улучшить или ухудшить свое положение, и это держит ребят в напряжении. Но в любом случае это не повод получать так много карточек".

Гашимов также выразил свое отношение к призывам болельщиков "Зиря" к отставке главного тренера в ходе матча: "Призывы болельщиков к отставке - это нормально. Они ждут победы. У меня нет претензий к болельщикам. Если не ошибаюсь, это мой 14-й матч у руля "Зиря", и мы потерпели 4 поражения. Мы не сдадимся и будем бороться до конца".