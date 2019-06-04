Главный тренер сборной Венгрии: Свой первый визит в Азербайджан хочу сделать запоминающимся - ИНТЕРВЬЮ

Главный тренер сборной Венгрии, которая очередные игры в рамках отборочного этапа Евро-2020 проведет против команд Азербайджана и Уэльса, Марко Росси ответил на вопросы Nemzetisport. Report представляет данное интервью…

- Три недели назад на заседании Футбольного союза Венгрии потребовал ли президент структуры Шандор Чаньи победы на встречах с Азербайджаном и Уэльсом?

- Мое желание набрать 6 очков. Но я не могу сказать сможем ли. Неизвестно что завтра будет во время футбола. Но мы можем обещать, что на обеих встречах мы сделаем все возможное чтобы победить.

- Сборная Венгрии ранее дважды посещала Азербайджан. А вы?

- Пока нет. Я хочу сделать свой первый визит в Азербайджан запоминающимся. Кроме того, наша ситуация осложняется из-за погодных условий, температуры и высокой влажности.

- О чем вы мечтали, когда вас назначили главным тренером в команду?

- В сентябре я впервые начал управлять сборной Венгрии в качестве главного тренера. Наряду с остальным, я хотел, чтобы коллектив завоевал любовь болельщиков. Я чувствую, что атмосфера совершенно изменилась, и люди вновь начали верить в успех команды.

- Янош Ференци и Бенс Павкович новые приглашенные в команду футболисты. Донат Йотер не вышел на поле, хоть ранее был приглашен в сборную. Находятся ли эти футболисты среди наилучших?

- Все трое – игроки, за техникой которых мы следили в прошлом. Мы подумали, что сейчас они готовы. Было бы хорошо предоставить им шанс на будущее.

- В защите будет Янош Ференци? Эта позиция критическая?

- Я буду просматривать больше вариантов. Михай Корхут и Тамаш Кадар могут выступить в левом фланге защиты, если понадобится.

- Вы можете сейчас встретиться с азербайджанской командой и победить?

- Конечно, мы будет бороться до конца.

- У вас есть форма команды?

-У меня две формы, полученные у команды на день рождения моего сына.

- Во время матчей в Баку и во вторник следующей неделе в Будапеште сколько вам понадобится очков, чтобы получить шанс в финальный этап?

- Минимум 4 очка. Я говорил, что после победы над Хорватией матч с Азербайджаном станет самым важным.

Отметим, что Венгрия в рамках отборочного тура Евро-2020 проведет 8 июня игру с Азербайджаном в Баку, 11 июня – с Уэльсом в Будапеште.