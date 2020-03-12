Главный тренер сборной России подписал новый контракт - ОФИЦИАЛЬНО

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подписал новый контракт с национальной командой. Тренировать сборную России специалист будет до 2022 года.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба сборной.

Отмечается, что соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до 30 декабря 2022 года.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством сборная России добралась до 1/4 финала на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где в серии пенальти уступила Хорватии.