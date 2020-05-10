​Главный тренер сборной провел заседание для клубов

Милош Велебит https://report.az/storage/news/715916cb5de3c494dd4b18b2a5b6836f/43131e65-3a6e-4bd7-88dd-d1e400210e9f_292.jpg

АФФА предпринимает шаги, чтобы минимизировать влияние перерыва в отечественном футболе из-за пандемии коронавируса (COVID-19) на детский футбол.

Как передает Report, со ссылкой на официальный сайт национальной футбольной ассоциации, с этой целью состоялось заседание с участием координатора национальных сборных младших возрастных групп, главного тренера национальной команды Азербайджана U-17 Милоша Велебита, а также координаторов и тренеров клубов Премьер-лиги.

На заседании клубам дали подробную информацию о тренировках национальных сборных младших возрастных групп в период карантина. В свою очередь клубы поделились информацией о текущей физической форме футболистов и результатах индивидуальных тренировок.

В мероприятии с участием представителей клубов "Нефтчи", "Карабах", "Сумгайыт", "Габала", "Зиря", "Кешля", "Сабаил" и "Сабах" также обсуждалась работа, которую предстоит проделать в пост-пандемический период, планы на будущее.