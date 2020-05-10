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Главный тренер сборной провел заседание для клубов

​Главный тренер сборной провел заседание для клубов

Милош Велебит

АФФА предпринимает шаги, чтобы минимизировать влияние перерыва в отечественном футболе из-за пандемии коронавируса (COVID-19) на детский футбол.

Как передает Report, со ссылкой на официальный сайт национальной футбольной ассоциации, с этой целью состоялось заседание с участием координатора национальных сборных младших возрастных групп, главного тренера национальной команды Азербайджана U-17 Милоша Велебита, а также координаторов и тренеров клубов Премьер-лиги.

На заседании клубам дали подробную информацию о тренировках национальных сборных младших возрастных групп в период карантина. В свою очередь клубы поделились информацией о текущей физической форме футболистов и результатах индивидуальных тренировок.

В мероприятии с участием представителей клубов "Нефтчи", "Карабах", "Сумгайыт", "Габала", "Зиря", "Кешля", "Сабаил" и "Сабах" также обсуждалась работа, которую предстоит проделать в пост-пандемический период, планы на будущее.

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