Главный тренер сборной Косово вышел из себя во время пресс-конференции - ВИДЕО

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд провёл эмоциональную пресс-конференцию перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Англии.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, поначалу 68-летний специалист в спокойной манере общался с журналистами на тему предстоящей встречи. Однако затем он начал кричать и вести себя не вполне адекватно.

Относительно самого матча Шалланд сказал: "Это наша мечта — выиграть у Англии. Я просто надеюсь, что встреча с Англией не обернётся кошмаром. Наши игроки не могут быть суперзвёздами, но все готовы играть за эту команду и бороться за неё".

Отметим, что матч между сборными Англии и Косово состоится завтра, и начнется в 22:45.