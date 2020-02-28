Главный тренер "Сабаха": Выпускать Шейдаева на поле рискованно

"Шейдаев присоединился к команде недавно. Мы должны понимать, что он долго не тренировался с нами".

Об этом в заявлении Report сказал главный тренер "Сабаха" Желько Сопич, касаясь нового трансфера команды Рамиля Шейдаева.

По словам сербского специалиста, на данный момент выпускать 24-летнего нападающего на игровое поле было бы рискованно: "Так как, если футболист долгое время не тренируется с командой, не исключаются травмы. Он в любое время может получить травму и процесс реабилитации может длиться довольно долго. Пока на каждой игре Рамилю постепенно будем давать шанс. А после того, как будет полностью готов, он выйдет на поле в стартовом составе".

45-летний специалист также коснулся выездного матча против "Карабаха" в XIX туре Премьер-лиги: "Мы будем играть против лучшей азербайджанской команды".

Отметим, что матч "Карабах" - "Сабах" начнется 29 февраля в 18:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.