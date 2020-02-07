Главный тренер "Сабаха": Обе стороны выложились на поле на 100 процентов

“Мы прервали долгую серию поражений. После первой атаки соперника стали уступать в счете. Поздравляю всех футболистов, они сделали все, что было в их силах. Матч выдался нелегким для нас. Некоторые игроки поздно присоединились к нам, но верю, что со временем все наладится".

Как передает Report, об этом главный тренер футбольного клуба "Сабах" Желко Сопич заявил на пресс-конференции после победы в XVI туре азербайджанской премьер-лиги над "Габалой" со счетом 3:2.

46-летний специалист прокомментировал тактику с двумя центральными нападающими: "В последних трех матчах мы не смогли забить. Сейчас у нас два опытных центральных нападающих. Но они пока не полностью готовы. В будущем мы сможем играть с двумя или одним форвардом. Также хотел бы кое-что добавить. Вообще я не люблю говорить об арбитрах. Но я посмотрел матч "Реал Мадрида" с "Реал Сосьедадом". Судьи трижды использовали VAR, а в конце было добавлено всего пять минут. Сегодня добавили 7 минут, и это было слишком. Поздравляю футболистов "Габалы" и наших футболистов. Обе стороны выложились на поле на 100 процентов".