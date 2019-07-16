Главный тренер "Партизани": Мы приехали в Баку не как туристы

"Серия пенальти зависит от хода матча. Снова может быть ничья, поэтому нам нужно подготовиться к одиннадцатиметровому удару".

Как сообщает Report, об этом в канун ответного матча в I квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА в Баку против "Карабаха" заявил главный тренер албанского "Партизани" Франко Лерда.

На пресс-конференции на стадионе "Dalğa Arena" итальянский специалист сказал, что их цель заключается в достижении очередного этапа: "Первый матч позади. Мы приехали в Баку не как туристы. Для достижения хорошего результата мы постараемся сделать все возможное. Мы не на 100% уверены в завтрашней победе. Бюджет "Карабаха" во много раз превосходит бюджет "Партизани". Мы с уважением относимся к сопернику и хотим показать, на что способны. Первый матч подтвердил имеющуюся у нас информацию о "Карабахе". С индивидуальной точки зрения футболисты очень хорошие. Эта команда обладает большим опытом".

Отметим, что предстоящий 17 июля на стадионе "Dalğa Arena" матч "Карабах" - "Партизани" начнется в 21:00. Первая встреча между этими командами в Тиране завершилась ничьей - 0:0.