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Главный тренер "Челси" спустя 20 лет может повторить успех соотечественника

Главный тренер "Челси" может повторить успех соотечественника

Предстоящий в Баку финал Лиги Европы может быть знаменательным для главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

Как сообщает Report, хотя на решающей встрече "аристократы" и обыграли другую лондонскую команду - "Арсенал", впервые спустя 20 лет главный тренер-итальянец станет победителем турнира. 

Эту победу в последний раз удалось завоевать Альберто Малезани в сезоне 1998/1999, который в финале вместе с "Пармой" обыграл итальянский клуб "Лацио" со счетом 3:0 и стал обладателем титула. 

Отметим, что предстоящий сегодня на Бакинском олимпийском стадионе финал Лиги Европы начнется в 23:00.  

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