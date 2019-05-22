Главный тренер "Челси": Мы достойны победы в финале в Баку

"На данный момент я думаю только о следующей неделе. После финала обсужу свое будущее в клубе".

Как сообщает Report, об этом на организованной в Лондоне пресс-конференции в канун предстоящего в Баку финала Лиги Европы УЕФА заявил главный тренер "Челси" (Англия) Маурицио Сарри.

По словам итальянского специалиста, у него 2-летний контракт с клубом и он был бы очень рад продолжить свою работу в Англии: "Для болельщиков "Челси" трудно ехать на финал в Баку. Обычно, на матчах с "Арсеналом" обе команды демонстрируют открытый футбол. В этой ситуации получивший травмы Рубен Лофтус-Чик мог бы быть полезен. У "Арсенала" хорошие нападающие. Однако, я считаю, что мы достойны победы и хотим завоевать титул".

Главный тренер также коснулся состояния травмированного опорного полузащитника Нголо Канте. Он заявил, что надеется на участие футболиста сборной Франции в финале и сказал, что является оптимистом.

Отметим, что в предстоящем 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финале встретятся английские клубы "Арсенал" и "Челси".