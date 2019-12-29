​Главный тренер "Арсенала": Наш клуб заслуживает большего

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета высказался о своем новом месте работы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, "канониры" должны стремиться к самым высоким результатам во всех турнирах.

"Всегда существует давление после того, как тебя назначили в новый клуб. Мы знаем, что "Арсенал" заслуживает гораздо большего, чем у него есть в настоящий момент. Здесь нужны трофеи, победы и успех. Надо стараться соответствовать этим высоким стандартам", — сказал Артета.