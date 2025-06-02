Глава Всемирной федерации мини-футбола: За восемь лет сборная Азербайджана проделала колоссальную работу

Президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда заявил, что профильная организация Азербайджана проделала колоссальную работу за восемь лет своего существования.

Президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда заявил, что профильная организация Азербайджана проделала колоссальную работу за восемь лет своего существования.

Руководитель федерации в беседе с корреспондентом Report поздравил азербайджанскую сборную с победой на прошедшем в Баку чемпионате мира.

"Чемпионат мира — это очень большое спортивное событие. Поздравляю президента Федерации мини-футбола Азербайджана Орхана Мамедова за проделанную работу. Они привезли кубок мира в Баку и оставили его у себя. Всемирная федерация мини-футбола высоко оценивает проделанную работу. Сборная Азербайджана проделала невероятную работу за восемь лет своего существования. В 2022 году они стали чемпионами Европы, а через 3 года — чемпионами мира. Впервые я приехал в Баку в 2017 году, и с того дня Федерация мини-футбола Азербайджана под руководством Орхана Мамедова проделала большую работу", - подчеркнул Ф.Джуда.

Он отметил, что на Национальной арене гимнастики царила действительно грандиозная атмосфера финала.

"Нужно поздравить болельщиков, собравшихся на арене. Они очень страстно поддерживали свою команду. Одним словом, организация была на высоком уровне. Действительно, Азербайджан очень серьезно подготовился к этому соревнованию", - подытожил Филип Джуда.

Отметим, что сборная Азербайджана со счетом 4:2 обыграла в финале Венгрию и стала победителем мундиаля.