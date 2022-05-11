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Глава УЕФА высказался о проблеме расизма в футболе

Глава УЕФА высказался о проблеме расизма в футболе Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проблеме расизма в футболе.
Футбол
11 мая 2022 г. 22:27
Глава УЕФА высказался о проблеме расизма в футболе

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о проблеме расизма в футболе.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, об этом заявил он во время выступления на 46-м Конгрессе организации в Вене, Австрия.

"Расизм существует в футболе и в обществе, и это наша проблема. Мы не должны бояться наказывать группу идиотов, которые порочат наш спорт.

Также не можем допустить сцен, подобных тем, что произошли на "Уэмбли" во время финала последнего чемпионата Европы. Мы не можем этого допустить", - подчеркнул Чеферин.

Напомним, что основное и дополнительное время финального матча чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Италии завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти не смогли реализовать свои удары игроки английской сборной Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Матч завершился победой итальянцев. После игры Рашфорд, Сака и Санчо стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Çeferin: "Futbolu ləkələyən axmaqları cəzalandırmaqdan çəkinməməliyik"

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