Глава УЕФА вручил символический билет президенту АФФА на финал Лиги Европы-2019

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Во французском Лионе на стадионе “Стад де Лион” перед финальной игрой Лиги Европы между “Марселем” и “Атлетико” президент УЕФА Александр Чеферин вручил президенту АФФА Ровнагу Абдуллаеву первый символический билет финала Лиги Европы сезона 2018/2019, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, в презентации символического билета также принимали участие генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис и генсек АФФА Эльхан Мамедов.

Финал Лиги Европы сезона 2018/2019 состоится 29 мая 2019 года на Бакинском Олимпийском стадионе.