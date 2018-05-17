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    Глава УЕФА вручил символический билет президенту АФФА на финал Лиги Европы-2019

    Финал Лиги Европы сезона 2018/2019 состоится 29 мая 2019 года на Бакинском Олимпийском стадионе

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Во французском Лионе на стадионе “Стад де Лион” перед финальной игрой Лиги Европы между “Марселем” и “Атлетико” президент УЕФА Александр Чеферин вручил президенту АФФА Ровнагу Абдуллаеву первый символический билет финала Лиги Европы сезона 2018/2019, который пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, в презентации символического билета также принимали участие генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис и генсек АФФА Эльхан Мамедов.

    Финал Лиги Европы сезона 2018/2019 состоится 29 мая 2019 года на Бакинском Олимпийском стадионе. 

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