​Глава УЕФА: Схема Суперлиги приведет к гибели футбола

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал идею европейской Суперлиги, которую предложил президент мадридского "Реала" Флорентино Перес, передает Report.

"Я читал об этом безумном плане. Если можно верить этим сообщениям, то идея исходит только от президента одного клуба и одного футбольного руководителя. Сложно представить более эгоистичную схему. Очевидно, это приведет к гибели футбола по всему миру – для игроков, для болельщиков, для всех, кто связан с игрой. И все ради выгоды крошечного числа людей. К счастью, в мире футбола хватает здравомыслия, чтобы подобная сумасшедшая идея не осуществилась. Она настолько искусственная, что я не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом», – приводит слова Чиферина журналист New York Times Тарик Панджа.

Напомним, что по задумке Переса, Суперлига будет состоять из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионов Европы. На этот момент речь идёт об английской Премьер-лиге, испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Команды, которые войдут в Суперлигу, не будут участвовать в национальных чемпионатах своих стран. В турнире будет действовать система понижения и повышения между дивизионами.