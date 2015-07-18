Глава УЕФА Платини выдвинет свою кандидатуру на выборах президента ФИФА

Баку. 18 июля. REPORTAZ/ Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передает Report, об этом сообщает испанское издание "Ас".

По данным источника, Платини намерен возглавить ФИФА и оставить во главе УЕФА президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха. Как утверждает издание, француза поддерживают четыре из шести входящих в ФИФА конфедераций.

На конгрессе ФИФА 29 мая действующий президент организации Йозеф Блаттер был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов.

Внеочередное заседание исполнительного комитета организации, на котором определится дата выборов нового президента ФИФА, пройдет 20 июля в Цюрихе. До выборов Блаттер, руководящий организацией с 1998 года, будет исполнять обязанности главы ФИФА.