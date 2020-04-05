​Глава УЕФА: Лига чемпионов должна завершиться не позднее 3 августа

Финал Лиги чемпионов по футболу должен пройти не позднее 3 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

1 апреля УЕФА заявил, что возобновление еврокубковых турниров переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. По информации New York Times, матчи планируется доиграть в июле и августе, при этом отмена еврокубковых турниров является крайней мерой. Один из сценариев подразумевает доигровку соревнований под эгидой УЕФА после финиша национальных первенств, таким образом, Лига чемпионов завершится не раньше августа.

"Можно возобновить турнир в том же формате или проводить по одной игре. На данный момент это все является теорией, так как ситуация чрезвычайная, но Лига чемпионов должна быть завершена до 3 августа, - сказал Чеферин. - Мы должны быть гибкими и работаем над тем, как провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в мае, июне и июле. Если власти не позволят нам играть, то мы не сможем возобновить турниры".