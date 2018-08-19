Глава Немецкого футбольного союза: "Я должен был встать на сторону Озила"

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель признался, что мог выступить на стороне полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Как передает Report со ссылкой на Bild, Гриндель заявил, что сожалеет об уходе Месута Озила из национальной сборной.

«Что касается расистских нападок, я должен был занять более чёткую позицию по данному вопросу и встать на сторону Озила. Это неприемлемо, и все должны это знать. Сожалею, что Месут почувствовал себя отвергнутым Немецким футбольным союзом.

Важно отметить, что я ничего не сказал о его выступлении на чемпионате мира. Очевидно, если мы выигрываем вместе, то и проигрываем тоже вместе. Делать отдельного игрока ответственным за вылет команды - абсурд», - заявил Гриндель.

Напомним, что после чемпионата мира-2018 Озил объявил о завершении международной карьеры из-за шквала критики, обрушившейся на игрока после его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.